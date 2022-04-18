Чем жителям Челябинской области может быть интересен Таджикистан

«Дипломатическая миссия» телеканала ОТВ познакомит южноуральцев с бизнесом дружественного государства

На телеканале ОТВ стартовал новый проект «Дипломатическая миссия». Автор и ведущий программы Амур Хабибуллин рассказывает о тех, кто приезжает в Челябинскую область из других стран, работает, строит бизнес и укрепляет межгосударственные связи. Второй выпуск программы посвящен Республике Таджикистан. Новая серия выйдет в эфир на телеканале ОТВ 19 апреля в 20:00.

Второй выпуск «Дипломатической миссии» посвятили взаимоотношениям Челябинской области и Таджикистана. В студию пришел генеральный консул этой республики. Вместе с ведущим они обсудили особенности работы консульства, поговорили о помощи мигрантам, о возможностях экономического взаимодействия между Таджикистаном и Челябинской областью.

Зрителей ждут сюжеты о главе Таджикской диаспоры в нашем регионе и о том, как в Челябинске помогают мигрантам: с документами, получением справок, сдачей тестов по русскому языку.

Также южноуральцам расскажут о предпринимателе, который 20 лет назад обосновался в Челябинске и создал свой бизнес, связанный с производством и продажей сельскохозяйственной продукции. У бизнесмена есть фермерское хозяйство по производству мяса и ресторан. Он рассказал о том, как помогает приехавшим соотечественникам, предоставляя рабочие места.

Напомним, премьерный выпуск «Дипломатической миссии» был об Узбекистане. Программа уже вышла в эфир, ее гостем стал генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абусалом Хатамов. Что может предложить южноуральским туристам древнее Бухарское государство, как в Челябинской области восстанавливают старые совхозы и что шьют на замену европейским костюмам — разбирались журналисты медиахолдинга «Первый областной».