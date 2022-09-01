Чем заняться в саду в сентябре

Календарь дачных работ

Если вы новичок в сфере садоводства, не обольщайтесь, что в сентябре сможете облегченно вздохнуть и завершить все работы на участке. Нет, девятый месяц года подготовил для вас достаточно дел.

В саду наступает пора сбора поздних сортов яблок и груш, слив, терновника. Плоды следует снимать, двигаясь снизу вверх. Поздние фрукты известны хорошей сохранностью, потому для их размещения следует подготовить специальное место.

В это время кустам и деревьям необходимо обеспечить подкормку удобрениями, ведь растения вместе с почвой потратили немало ресурсов, чтобы дать вам урожай. Осень — это период для калийных и фосфорных удобрений, подойдет минеральный комплекс «осенний», также сад нуждается в золе, суперфосфате, сернокислом и хлористом калии.





Успейте провести инсектицидную обработку сада, прежде чем деревья скинут листву и зимующим насекомым удастся спрятаться в почве, используйте препараты «Актара», «Инта-Вир» или аналогичные средства.

Отнеситесь с особым вниманием к приствольным кругам и междурядьям малины, клубники и прочих ягодников, не оставляйте их без предзимней прополки, ведь, пока не наступят заморозки, сорные травы еще смогут разрастись, размножиться и заполнить большую территорию. Избавляться от них следует подкопкой корней или смазыванием листьев гербицидом. Удалив растительные остатки, рыхлите землю, мульчируйте ее — годятся торф, перепревшие опилки, перегной.

Завершают жаркое и сухое лето обильным влагозарядным поливом деревьев. Почву нужно увлажнить до глубины одного-полутора метров, потому на молодое деревце уйдет до 40 л воды, на взрослое — 50—70, крупномеру понадобится свыше 100 л. Отметим, что подобный полив применим лишь после слета большей части листвы.

У кустов, деревьев, ягодников проводится санитарная обрезка — от засохших, больных, поврежденных побегов нужно избавляться. Затем можно заняться формирующей обрезкой сада либо выполнить ее в конце зимы или начале весны. Позаботиться стоит и о клубнике — у кустиков производят удаление усов и больных листьев.





Сентябрь считается прекрасным периодом, чтобы посадить деревья или кустарники, саженцы как раз укоренятся к зиме. За 14 дней до посадки подготавливаются ямки и питательные почвосмеси, чтобы растения не приходилось сажать наспех.

Если вы понимаете, что вам не удастся приехать в сад в феврале, когда отражение солнечных лучей от белого покрывала снега станет представлять опасность для деревцев, осуществите побелку стволов осенью. Можно воспользоваться водоэмульсионной краской, ей не страшны осадки. Либо в качестве защиты возьмите для обмотки стволов и скелетных ветвей белую мешковину, спанбонд или иной светонепронецаемый материал.

Собрав последнюю ремонтантную малину, выполните кустовую обрезку — срезать нужно вплоть до основания. При желании в новом сезоне снять часть урожая в первые полтора месяца лета, оставляют до пяти сильных веток и укрывают на зиму. Не забывайте и про летние сорта, избавляйтесь от коричневых ветвей, что отплодоносили, а молодые ветки укорачивайте до одревесневшей части.

От феромонных, ароматических ловушек, ловчих поясов, используемых летом, пора избавиться, их очищают от насекомых и сжигают. Стволы тоже чистят, убирая с них мох, лишайники, наросты, образовавшиеся под ловушками.





В сентябре выкапывают картофель, и с его уборкой лучше не затягивать: во-первых, усохшая ботва говорит о том, что овощ перестал расти, во-вторых, угрозу для него представляют насекомые и дождь. Также занимаемся уборкой свеклы, моркови, редьки, репы и прочих корнеплодов.

Если прогнозируют ночные заморозки, овощные грядки, парники и теплицы нужно закрывать.

Когда летом случалось обнаружить грибок, гнили, паршу, фузариоз, пятнистости и подобное, собрав урожай, обработайте грядки биопрепаратами «Глиокладин», «Алирин-Б», «Трихоплант», «Бактофит», «Фитоспорин-М», «Гамаир» и подобным.

Займитесь подготовкой почвы для рассады к февралю-марту, соберите землю, очистите от сорной травы, проведите обеззараживание. Грунт хранят в мешках в сухом месте.





В этом месяце также убирают помидорные и огуречные кустики, что были посажены в грунт. Пораженные болезнями растения сжигают, а здоровым место в компостной яме.

Убрав растения из неотапливаемых теплиц, следует перекопать в них землю, провести обеззараживание, проветривание, заняться мелким ремонтом, а также помывкой поверхностей и опор.

Начало осени — подходящий период для сеяния сидератов — они предупреждают появление сорных трав, рыхлят и удобряют почву. Используйте горчицу, сурепицу, масличную редьку, горошек, клевер, фацелию и иные устойчивые к морозам культуры.

Ухаживайте за поздней капустой — проводите сбор насекомых, опудривание кочанов и междурядий посредством золы и табачной пыли, при сухой погоде обильно поливайте с периодичностью в пять дней. Если сентябрь выдастся дождливым и кочаны потрескаются, капусту подкапывают, разрывая тоненькие (с боков) корешки — это способствует ограничению притока влаги.

Овощные грядки пропалывают и удобряют низкоазотистыми средствами, например золой — одним стаканом на квадратный метр почвы — или суперфосфатом, 40—50 граммами на такой же участок. Почва с удобрениями перекапывается, но разбивкой земляных комков при этом заниматься не стоит, они содействуют лучшему промерзанию земли в зимние месяцы и скорому прогреванию весной.

Благоприятные дни для работ: 1—3, 5—7, 11, 14, 15, 19, 20, 28—30 сентября.

Неблагоприятные дни: 12, 24, 25 сентября.