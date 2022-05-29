Чем заняться в саду в июне

Календарь дачных работ

Июнь для уральских садоводов становится временем активной деятельности на земельном участке. Что же нужно сделать в первый месяц лета?

Подкормить растения — это требуется каждые 2–3 недели. Чтобы первый раз подкормить плодовые, используют мочевину — 40–50 г и 10 л воды. Дереву понадобится 2–3 ведра раствора, а для куста — 1 ведро. Вторая подкормка проводится органическим удобрением — коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20), разведенными водой в указанном соотношении.

Также не забывайте про своевременный полив, особенно при сухой погоде. Отметим, землянику поливают после сбора, воду льют в междурядья, не брызгая на ягоды, и лучше поливать утром, а еще с кустиков периодически нужно удалять усики. Для сохранения влаги в почве нужно провести мульчирование приствольных кругов — берите компост, перегной, скошенную траву. Важно, что сразу после всходов не нужно заливать растения, тогда корневая система прорастет в глубину, и потом насаждения легче будут справляться с перегревом почвы и нехваткой влаги в ее верхнем слое. Исключением здесь станут редис, салат, рукола, шпинат и подобные растения, им всегда требуется влажная земля для сохранения своей сочности. Каждому кусту малины в жаркий период необходимо до 25 литров воды. Мульчируйте малинник, чтобы сохранилась влага и было меньше сорной травы.





Устранить вредителей. Для борьбы с насекомыми подходят пахучие вещества, ловчие пояса, электро- и светоловушки, развешанные емкости с прокисшим фруктовым соком или незасыхающий гусеничный клей. Чтобы сделать его, нужно теплое растительное масло — 200 г, смола — 150 г, скипидар — 100 г и солидол — половина стакана. Составом смазывают пергамент и фиксируют на штамбах. Против гусениц помогает и опрыскивание растений раствором мочевины каждые 14 дней. Обрабатывая сливу, в мочевину добавляют древесную золу. Для уничтожения тли присыпают почву золой, а кроны смачивают мыльным раствором с золой. Еще можно воспользоваться луковым настоем: для этого шелуху в количестве одной литровой банки заливают двумя литрами воды и настаивают двое суток, после добавляют столовую ложку жидкого мыла. Смесь нужно развести водой в пропорции 1:2. Для избавления от плодожорок на яблонях можно воспользоваться ловчими поясами. Коккомикоз, поражающий вишневые деревья, устраняется при помощи бордоской смеси.

Обрезать растения. Отцветшие метелки кустарников срезают до основания, декоративные кустарники можно укоротить на треть. Также занимаются обрезкой живой вечнозеленой изгороди — удобнее это делать электрическими ножницами, но при имеющемся опыте можно и секатором. Кустарники нужно освободить от молодых отводок, растущих от основания. Черенкуйте многолетние растения, декоративные кусты и лианы. Укорените нарезанные черенки во влажном песке, после образования корешков высадите их в предназначенном месте.





Посадить растения. В открытый грунт высаживают тыквы, артишоки, помидоры, огурцы, морковь, зимнюю свеклу, позднюю капусту, шпинат, салат, редис и другие культуры.

В июне важна регулярная прополка огорода. Чем чаще и качественнее это делать, тем богаче будет урожай. Сорняки можно скидывать в компостную яму.



Помидоры нуждаются в еженедельном удалении пасынков, их срезают ножницами и оставляют маленький пенек, затем поливают томаты, а после подсыхания земли ее рыхлят. Также нужно подвязывать кусты и каждые 14 дней подкармливать органическим раствором.

Всходы огурцов прореживают с целью получения между ними расстояния в 15 см, грядки мульчируют, а верхушки прищипывают, чтобы активизировались боковые плети.

С середины июня высеивают многолетние сорта лука. Также в этом месяце рыхлят картофельные междурядья и окучивают после полива или дождя. Еще картофель опрыскивается растворами от колорадского жука и фитофтороза.





В цветнике убирают луковичные культуры и переносят их в помещение, где нет грызунов. Нарциссы выкапывают каждые пять лет, а вот тюльпаны лучше ежегодно — это способствует сохранению их декоративных качеств. На место этих луковиц можно высадить что-то из быстрорастущих цветов.

В июне начинается цветение роз, и обостряется их уязвимость перед насекомыми и болезнями, поэтому нужно профилактическое опрыскивание противогрибковыми средствами. Когда розы отцветут, их подкармливают — жидкие удобрения вносят вместе с поливом.

Подросшие канны высаживают в теплое освещаемое и безветренное место, ямки для цветов нужны глубокие, в них добавляют навоз.

Вьющимся растениям создают опоры, а высокорослые многолетники подвязывают. Подвязать нужно и пионы, для этого используют декоративные колья. Когда у пионов формируются бутоны, цветы удобряют калием и фосфором. Гладиолусам — прополка и рыхление каждую неделю.

В конце месяца порадуют лилии, им нужен нечастый, но обильный полив, поскольку корни лилий достаточно развиты. Сохранить почву от перегрева поможет мульчирование. Перед лилиями можно высадить однолетники, они украсят сад после того, как лилии отцветут. При срезке лилий нужно оставлять не меньше 2/3 стебля, так луковицы не ослабнут.

Благоприятные дни для работ: 2, 3, 7–16, 20, 21, 30 июня.

Неблагоприятные дни: 6, 17, 27, 28 июня.