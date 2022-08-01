Чем заняться в саду в августе

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Если июль дал садоводам немного отдохнуть, август опять заставит браться за дела, и основную часть времени придется собирать урожай. Над чем еще нужно потрудиться на земельном участке в последний месяц лета?

Займитесь сбором фруктов и ягод. Уже можно лакомиться ранними сортами яблок и груш, их нужно собирать за несколько дней до полной спелости, проявляя аккуратность, ведь с цельной кожицей плоды лучше сохранятся. Отметим, что падалицу сжигают, иначе в саду разведется плодожорка. В руки просится и алыча, и поздняя вишня, плоды смородины и крыжовника. Деревья и кусты, что усыпало плодами, надо поддержать при помощи подпорок — они позволят устоять растениям до окончания сезона. Подпирают деревянными рогатинами, длинными досками с углублениями или иными подручными материалами.

Посмотрите, прижились ли ранее выполненные прививки. Те, что не получились, следует удалить, чтобы дерево не расходовало на них силы. До 15-го числа нужно закончить с окулировкой яблонь, груш, рябины.

Сейчас время высадить на постоянное место подготовленные в июле смородинные и крыжовенные черенки. Посадочная яма должна быть сдобрена перегноем или перепревшим компостом — хватит одного ведра, также здесь нужно ликвидировать сорную траву. Черенки высаживают под наклоном, обрезая верхушки, так корешкам проще напитывать часть растения, что над землей. Почву хорошо увлажняют и на протяжении всего месяца контролируют полив.





У малины удаляются все отплодоносившие стебли, а в конце августа высаживаются саженцы, подберите им умеренно освещаемое место с плодородной почвой. Не располагайте малину по соседству с вишнями и кустами черной смородины, иначе конкуренции за питательные вещества не избежать.

Если планировали размножить садовую землянику, нынче самое время: у молоденьких кустиков еще будет возможность прижиться и обзавестись зеленой массой для прикрытия корневищ, это поможет выстоять перед первыми заморозками и перезимовать. Взрослым растениям тоже нужна ваша забота: рыхление почвы, удаление усов, внесение удобрения — подходит комплексное осеннее, по одной чайной ложке на кустик.

Наведите порядок в кустах смородины и крыжовника — после сбора ягод избавьтесь от больных побегов и сорняков, проведите рыхление почвы. Если растения заселили вредители, возьмите 1%-ную бордоскую жидкость и опрыскайте кусты. Также сделайте калийно-фосфорную подкормку — 30–40 г суперфосфата смешайте с 15–20 г сернокислого калия (на каждый куст).

В августе последовательно снижается уровень полива, но ягодным кустарникам все еще требуется влага, ведь идет формирование цветковых почек урожая будущего года. Теплая вода нужна в следующем количестве: красной смородине — одно-два ведра на куст, черной смородине — три-четыре, крыжовнику — четыре-шесть, малине — пять-шесть ведер на один квадратный метр.





Займитесь санитарной обрезкой деревьев, распрощайтесь с вертикальными побегами, загущающими крону и не дающими плодам созревать. Молодые сливы и черешни избавьте от вертикальных побегов, а некоторые склоните к горизонтальному положению, привязав к крепким веткам — это важно для улучшения плодоношения.

Позаботьтесь о винограде. Ранние сорта готовы к сбору, для срезания гроздей используйте острый секатор или ножницы. Будьте осторожны и берегите восковой налет, он нужен ягодам для сохранности. Подгнившие ягодки немедля убирайте. Средним и поздним сортам нужна фосфорно-калийная подкормка, делайте это по рекомендациям на упаковке. Верхние части лозы чеканят, то есть укорачивают на 20–25 см, такая мера важна для ускорения созревания плодов. Ненужные листья срезают, так солнечному свету будет легче пробиться к гроздям.

Подготовьте заранее ямы, чтобы посадить осенние саженцы, время нужно для уплотнения и улучшения структуры почвы. Места подбирайте, ориентируясь на потребности садовых культур, а размеры делайте с учетом корневой системы саженцев. На дно ямы выкладывается дренаж из керамзита, битого кирпича, щебня, камней, вносится компост или перегной в количестве пары ведер, добавляется минеральное удобрение в виде суперфосфата, хлористого калия или чего-то подобного. Кислой почве понадобится известь. Яму засыпают послойно питательной смесью и почвой, после вбивают колышек для подвязки растения.

В огороде продолжается сбор овощей и зелени, делать это лучше в сухие дни. Что касается гнилых и поврежденных плодов — их сразу нужно изолировать от хороших. Сбор огурцов и помидоров осуществляется каждые пару-тройку дней, чтобы плоды не перезревали. Среднеранний картофель выкапывают и тщательно высушивают на солнце. Весь растительный мусор закладывайте в компостную яму.





Пустеющие грядки можно засеять скороспелыми петрушкой, укропом, салатом, редькой или холодостойкими сортами свеклы.

Следите за состоянием томатов, картофеля, перцев и баклажанов, в августе они могут быть поражены фитофторой, так что теплицам нужно регулярное проветривание, а картофелю высокое окучивание. С болезнями лучше бороться народными методами, не используя химию в период сборки урожая. Если огурцы пострадали от бактериоза, пероноспороза или антракноза, для опрыскивания подойдет «Фитоспорин». Для подкормки огурцов годится хлебный мякиш, зола, дрожжи.

Томаты нужно пасынковать. Удалению подлежат боковые побеги вместе с соцветиями, поскольку получить урожай от них уже не удастся. Для ускорения созревания помидоров кусты подкармливают птичьим пометом — полкило высушенного сырья заливают десятью литрами воды, накрывают пленкой и настаивают от трех до пяти дней. Подкормка разводится водой в соотношении 1:20 и льется под каждый кустик по литру.

Баклажанам и сладким перцам также нужна подкормка, лучше делать это травяным настоем: измельченными крапивой и подорожником заполняется третья часть ведра, немного утрамбовывается, добавляется 100 граммов дрожжей и заливается теплой водой. Двое суток смесь настаивается, после по литру состава разводят в 10 литрах воды и поливают грядки.





К поливу в огороде тоже нужен особый подход. Баклажаны нуждаются в воде каждые 5–7 дней, лейте по три литра под одно растение. Капусте требуется регулярный полив, поскольку идет формирование кочанов, надо по 2–3 ведра воды на квадратный метр. Что касается корнеплодов, их важно не переувлажнить, иначе у свеклы пострадают вкусовые качества, а морковь просто потрескается. В первые две недели августа прекращаем поливать лук и чеснок, мера применяется для вызревания культур и сохранения урожайности.

Готовимся выкапывать лук и чеснок — после прекращения полива завязываем в узел чесночные перья, вся сила растения сейчас нужна формирующимся головкам. Кто-то осторожно приподнимает вилами лук с корешками, чтобы ненавязчиво прекратить подпитку овоща и подготовить к сборке. Когда перья лука и чеснока начнут приобретать желтизну, культуры можно собирать.

Для повышения урожайности нужно прореживать свеклу и морковь, успейте сделать это до середины августа. Между свеклой оставляют по 6–8 см, между морковью — по 4–5. Крупные, готовые к употреблению плоды, выдергивают; убирают и поврежденные овощи. Ботва с грядок сразу утилизируется, а то огород одолеют морковная и свекловичная мухи.

Опустевшие грядки можно засеивать сидератами, они повысят качество почвы и подготовят землю к новому сезону.

Благоприятные дни для работ: 1–4, 6–11, 14, 18, 23, 24, 30, 31 августа.

Неблагоприятные дни: 15, 26, 27 августа.