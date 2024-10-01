Чем заняться в Челябинске пенсионеру, когда закончился огород

Пять идей провести время весело или с пользой

Первого октября отмечается Международный день пожилых людей. Это праздник для тех, кому исполнилось 60 лет и больше. У многих к этому возрасту уже есть внуки, но в душе люди чувствую себя молодыми и ищут новых знакомств и жизненных впечатлений. Сейчас расскажем, где их найти.

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В Челябинске много лет работает Народный университет при обществе «Знание». В этом году он распахнет свои двери 10 октября — на торжественное открытие ждут всех желающих. В университете сегодня можно получить полезные знания, заняться творчеством или примкнуть к движению «серебряных волонтеров».

Например, пожилых людей учат компьютерной грамотности, знакомят с возможностями смартфона, им читают лекции о здоровье, проводят творческие мастер-классы. Несколько лет назад при университете создали первый в России неформальный клуб «80+», который объединил самых активных и позитивных долгожителей Челябинска.

При университете также работает свой клуб путешественников. Пенсионеры объединяются в группы по интересам, выбирают маршрут и скидываются деньгами, а общество «Знание» помогает им заказать транспорт и оформить страховку. Своей компанией пожилые колесят по стране. Челябинцы уже побывали, к примеру, на Зюраткуле, в Кыштыме и Верхотурье, в Уфе, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

Занятия в Народном университете бесплатные.

Куда обращаться: Челябинск, ул. Васенко, 63. Телефон: (351) 219-69-05.

ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

В январе в Челябинске открыли государственный Центр активного долголетия для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Здесь есть массажный кабинет, танцевальный класс, кабинет здоровья, комната психологической разгрузки, кулинарная студия, медиагостиная, тренажерный, сенсорный и актовый залы.

Специалисты проводят для пенсионеров интересные лекции и занятия, например по компьютерной и финансовой грамотности. На тренажерах можно пройти реабилитацию после различных заболеваний. Работают клубы по интересам. И все это — совершенно бесплатно для всех людей старше 55 лет.

Посещение центра бесплатное.

Куда обращаться: Челябинск, ул. Харлова, 3. Телефоны: (351) 730-90-23, 252-26-46.

ЦЕНТР ОБЩЕНИЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

А не так давно в Челябинске появился Центр общения старшего поколения при Социальном фонде России. По сути это клуб по интересам, где людей 60+ также ждут разные развлечения.

В первый же месяц здесь провели урок цифровой грамотности, «День здоровья», «Праздник осени», «День красоты». Вход на встречи Центра свободный, а расписание мероприятий можно найти на сайте СФР.

Посещение центра бесплатное.

Куда обращаться: Челябинск, Цвиллинга, 8а. График работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

Центры общения старшего поколения при СФР также работают в Копейске, Магнитогорске, Пласте, Коркино, Чебаркуле, Карталах, Бредах, Октябрьском, Уйском и в Варне.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Также советуем присмотреться к дворцам культуры, которые раньше относились к местным заводам и другим предприятиям, а теперь перешли в частные руки или же стали собственностью государства.

По традиции и здесь можно найти коллективы для пенсионеров. Где-то работает хор ветеранов, где-то проводятся тренировки по различным видам спорта.

Занятия в коллективах для пенсионеров обычно бесплатные.

Куда обращаться: во дворец культуры у дома.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Если всю жизнь вы проработали на предприятии, где существует совет ветеранов, обязательно обратитесь в эту организацию.

Крупные предприятия не забывают про своих работников и на пенсии. Например, ветераны ЧТПЗ бесплатно ходят в бассейн, для них проводят концерты во Дворце культуры с подарками. Наверняка и на вашем заводе есть программа поддержки для пожилых.

Куда обращаться: в профком и совет ветеранов своего предприятия.