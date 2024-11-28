Чем заняться дома зимними вечерами

Для тех, кто не любит шумные мероприятия и устал от выбора подходящего фильма

Осенняя пора уютных вечеров с дождями за окном проходит, впереди долгая и, надеемся, снежная зима. Не всем нравится после работы ходить в театры, посещать мастер-классы и рестораны. Многие любят проводить вечера дома. Чтобы прекратить наконец лежать на диване и мозолить большой палец об экран телефона или выбирать фильм ровно до того момента, пока не захочется спать, ИА «Первое областное» предлагает подборку занятий для домоседов. И вообще для всех тех, кто предпочитает вырваться из «дня сурка».

Кулинарные эксперименты

Например, устройте неделю вечеров национальных блюд разных стран. Заранее выберите интересные для вас рецепты (они могут быть самыми незатейливыми) и готовьте разные блюда семь вечеров подряд. Например, в вечер японской кухни можно сделать ленивые роллы. Их можно приготовить в специальных формочках, что не требует сворачивания и нарезки. Чтобы было еще интереснее, можно добавить национального колорита в одежде. Девушки могут надеть шелковый халат и сделать высокую прическу с украшением для волос. Пробуйте: получится интересно, заодно и разнообразите круговорот макароны — гречка — картошка.





Прикладное творчество

О преимуществах рисования, вязания и шитья можно говорить взахлеб и очень долго. Мало того что творческая работа развивает нестандартное мышление и мелкую моторику, такие занятия — отличная форма терапии, творчество отвлекает от повседневных забот и стресса. Если вы совсем не видите в себе художника, настало время попробовать рисовать картины по номерам. Может быть, вам не хватает терпения вырисовывать мелкие детали? Тогда купите полотно с крупными элементами для раскрашивания. Фоном к этому делу можно включить радио или любимую музыку. Или просто посидеть с холстом и красками в тишине. Если вы боролись с желанием научиться вязать или шить, самое время сдаться. Пусть первое время ваши будущие шедевры будут получаться криво-косо. Для оценки стараться не надо, вы просто отдыхаете дома.





Чтение

Погрузитесь в атмосферу детектива, приключенческого романа или романтической любовной истории. Составьте заранее список книг, о прочтении которых вы давно думали, но смартфон и сериальчики побеждали. Создайте дома атмосферу для чтения — заварите чай, включите лампу и уберите подальше телефон. Если вы живете не один, можно организовать вечер чтения вслух или по ролям.





Настольные игры с друзьями или семьей

Устройте вечер «Монополии», «Эрудита», «Экивоков» или шашек. Многообразие настолок просто поражает, а соревновательный момент приятно щекочет нервишки.





Танцы

Не танго, не сальса, не вальс. А просто отрыв с самим собой. Можно и перед зеркалом. Включите любимую музыку (не слишком громко, это вряд ли понравится вашим соседям) и выплесните в танец эмоции уходящего дня. Кстати, пританцовывая, заодно можно и сделать уборку — расхламить шкаф или помыть полы.





Писательство

Отдайтесь творчеству и попробуйте писать стихи. Если точно не ваше, то прозу. И если не ваше вот совсем — начните вести дневник. Будет здорово, если прикупите для этого красивую тетрадь или блокнот и будете писать от руки. Необязательно расписывать каждый день на 48 листов. Бывает, достаточно даже одного предложения.





Составление планов на предстоящие праздники

Используйте вечер для планирования грядущих зимних праздников и вообще значимых для вас событий на будущий год. Создайте список дел, идей для подарков и рецептов, которые хотите попробовать.





Йога и медитация

Эти дисциплины помогают не только улучшить физическое состояние, но и поддерживать эмоциональное равновесие. Занимаясь йогой, вы укрепляете тело, повышаете гибкость и улучшаете осанку. Движения, соединяющиеся с дыханием, помогают сосредоточиться и расслабиться. Даже всего 20—30 минут занятий в день могут значительно улучшить ваше самочувствие и снизить уровень стресса.

Медитация позволяет углубиться в свои мысли и эмоции. Это время для себя, которое помогает прояснить ум и научиться быть в настоящем моменте. Вы можете начать с простых практик — например, медитировать всего по 5—10 минут в день, сосредоточившись на дыхании или повторяя мантру.

Создайте тихое и уютное пространство в вашем доме для практики. Это может быть уголок с ковриком для йоги, подушками и свечами. Главное — регулярность. Даже небольшие сессии могут принести значительную пользу вашему физическому и психическому здоровью. Эти практики являются прекрасным способом заботы о себе.

Косметология и спа-процедуры

Это идеальный способ побаловать себя и поухаживать за телом, не выходя из комфортной обстановки. Начните с создания расслабляющей обстановки: зажгите ароматические свечи, включите спокойную музыку и подготовьте все необходимые средства для процедур. Вы можете сделать домашние маски для лица из натуральных ингредиентов, таких как мед, авокадо или овсянка, которые увлажнят и освежат вашу кожу. Делайте скрабы и обертывания, используйте масло для массажа. Будет достаточно даже одного такого вечера на неделе, чтобы и вы, и ваша кожа порадовались. Особенно холодной зимой.



