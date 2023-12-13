Чем подкармливать птиц зимой

Спойлер: хлеб подходит, пшено — нет

В Челябинской области почти неделю стоят аномальные морозы. В такое время труднее всего приходится диким животным, особенно птицам. Помочь пернатым пережить стужу (и заодно улучшить свою карму) по силам каждому с помощью кормушки. О том, чем ее наполнить, чтобы угощение пошло на пользу, Первому областному информагентству рассказала орнитолог, кандидат биологических наук Валерия Гашек.

Наиболее универсальным кормом для зимующих птиц считаются семена подсолнечника. Они калорийны и являются хорошим источником энергии для синиц, воробьев, поползней и дятлов. Главное, чтобы семечки были сырыми (то есть не жареными) и мелкими, иначе некоторые пичуги не смогут их разгрызть.

«На рынках иногда можно увидеть в продаже некондиционные семечки с надписью „Для птичек“. Вот это самое то. Но лучше покупать у проверенных людей. Потому что при неправильном хранении в семечках появляется грибок, выделяющий яд афлатоксин. Наевшись их, птицы могут погибнуть», — предупредила наша собеседница.

Еще один хороший и недорогой корм — просо. Но именно просо, а не пшено, из которого варят кашу. Разница вроде невелика, но после переработки проса в пшено на поверхности зерен появляется вредная пленка из окислов. Не зря перед приготовлением крупу рекомендуют тщательно промывать, чтобы не было горечи. У пернатых такой возможности нет, поэтому после пшена они болеют.

За кусок несоленого сала на веревочке птицы тоже скажут спасибо. Но важно повесить его так, чтобы ценный корм не стал добычей для ворон, сорок, кошек или собак. Если не жалко, то можно повесить и мясо — птички клюют его с не меньшим удовольствием.

«Вопреки расхожему мнению, городских птиц вполне можно подкармливать хлебом. Ничего страшного в хлебе нет, если он не заплесневел. Но лучше его подсушить. И еще: ржаной хлеб не пойдет, только белый», — добавила Валерия Гашек.

Неочевидные, но весьма ценные птичьи корма — семена льна, репейника и конопли. В них содержится очень много масел. Любители комнатных птиц специально их заготавливают, но дают понемногу из-за высокой энергетической ценности. Дикие птицы могут есть их в любых количествах — на морозе калории сгорают быстро. Правда, стоят такие семена сравнительно дорого. Часто их продают в качестве БАДов.