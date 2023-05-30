«Сам по себе пух не вызывает аллергию, но за счет своей структуры переносит пыльцу растений-аллергенов, которые сейчас начинают свое пыление. Это вводит в заблуждение пациентов и заставляет их думать, что у них аллергия на тополь», — говорит Юлия Покалюхина.
Сезон цветения берез и ольхи уже завершен. Реальная аллергия сейчас развивается на злаковые и луговые травы. Самый главный из них — тимофеевка.
Аллергикам нужно следить за своим самочувствием, принимать специальные препараты, а при обострении обращаться к врачу.
Ранее Юлия Покалюхина заставила нейросеть изобразить страдания больных поллинозом. Получилось очень красноречиво. Картинки можно посмотреть на нашем сайте.