Чем на самом деле опасен тополиный пух

О реальном вреде семян рассказала челябинский аллерголог Юлия Покалюхина

В Челябинске на две недели раньше обычного зацвели тополя. Накануне в городе из-за пуха уже горел берег Миасса . Еще больше проблем тополиный пух сулит аллергикам, заявила главный аллерголог-иммунолог Челябинска Юлия Покалюхина.

«Сам по себе пух не вызывает аллергию, но за счет своей структуры переносит пыльцу растений-аллергенов, которые сейчас начинают свое пыление. Это вводит в заблуждение пациентов и заставляет их думать, что у них аллергия на тополь»,

— говорит Юлия Покалюхина.

Сезон цветения берез и ольхи уже завершен. Реальная аллергия сейчас развивается на злаковые и луговые травы. Самый главный из них — тимофеевка.

Аллергикам нужно следить за своим самочувствием, принимать специальные препараты, а при обострении обращаться к врачу.