Чем грозит хранение паспортных данных в телефоне

Разбираемся в возможных рисках: от микрозайма до преследований на улице

Почти треть россиян* хранят в галерее телефона фотографии своего паспорта. Чем это может грозить и какие меры предосторожности существуют, корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» рассказал маркетолог IT-park-74 Евгений Крамаренко.

Данные могут украсть с телефона разными способами, отмечает издание РБК. К примеру, фотографии нередко крадут из облачных хранилищ, когда на телефоне включена автоматическая синхронизация данных. Также злоумышленники могут получить доступ к файлам, когда устройство жертвы подключено к слабозащищенным сетям Wi-Fi.

По словам Евгения Крамаренко, в случае взлома полученные злоумышленниками данные могут пойти на различные цели. Самое банальное — взять через интернет микрозаем. Вариант намного более серьезный — сталкинг, то есть преследование.

«Если знаешь, где прописан человек, значит, можно прийти и выяснить какие-то взаимоотношения, скажем так», — отметил эксперт.





Также данными может воспользоваться недобросовестный нотариус. Он сможет сделать генеральную доверенность, с помощью которой оформит на хозяина украденных данных кредит или зарегистрирует юридическое лицо-однодневку.

«И дальше по списку, что можно сделать. Вплоть до получения паспорта, в который человек может вклеить свою фотографию и с ним пересекать границу», — рассказал Евгений Крамаренко.

По словам эксперта, таких случаев много. И любое подобное использование украденных данных заканчивается для жертвы непростой задачей — доказать, что действия совершал кто-то другой.

Евгений Крамаренко отметил, что слива данных можно избежать, если использовать антивирус и соблюдать цифровую гигиену — не распространять информацию о себе и закрыть страницы в соцсетях.

Также, по данным издания РБК, важно использовать сложные пароли из букв и цифр. Стоит запретить приложениям доступ к фотографиям, СМС, контактам и локации. Решением будет убрать автозаполнение паролей, а все программы и игры скачивать только из официальных магазинов приложений.

* Исследование «Лаборатории Касперского», март 2023 года.