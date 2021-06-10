Челябинцы жалуются в Минэкологии на запах гари в городе

Ведомство установило, что причиной стали многочисленные пожары

Сегодня,10 июня, жители многих районов Челябинска пожаловались на запах гари. Министерство экологии региона провело проверку и установило, что основной причиной запаха гари стали пожары в городской черте.

В результате низкой облачности и слабого ветра над городом образовалась дымка с запахом гари.

«Несмотря на предупреждение МЧС и органов властей, некоторые граждане продолжают поджигать пух, который ежедневно вызывает десятки пожаров как в городе, так и за его приделами. Мы призываем граждан не поджигать пух намеренно. О выявленных подобных фактах рекомендуем незамедлительно сообщать в МЧС и полицию», — сообщили в региональном Минэкологии.

Накануне пожарные Челябинска выезжали на тушение пуха 200 раз. По данным чрезвычайного ведомства, пух в основном поджигают дети. Вызовы поступают из всех районов города. Особенно опасно, когда юные челябинцы балуются во дворах, поджигая пух рядом с машинами.

При этом Главное управление МЧС России по Челябинской области объявило об отмене особого противопожарного режима на территории региона. Послабления начнут действовать с сегодняшнего дня, 10 июня. Напомним, особый противопожарный режим был введен в регионе с 24 апреля этого года.