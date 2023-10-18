Челябинцы жалуются психологам на большой объем домашних заданий в школе

Перегружены ученики лицеев, гимназий и обычных школ

Южноуральские школьники жалуются психологам «Почты доверия» на перегрузки, которые вызваны большим объемом домашних заданий. Об этом в личном телеграм-канале сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В последнее время получаю обратную связь от родителей о том, что школьников перегружают домашними заданиями. Это касается не только лицеев и школ с профильными классами, но и других учебных заведений. Чтобы все успеть, ребенок после всех факультативов и секций вынужден до полуночи, а то и дольше, делать уроки. Причем не редко с помощью репетитора», — пишет Ирина Гехт.

По словам политика, иногда, чтобы помочь ребенку, часть домашних заданий вынуждены делать родители. Дети же зачастую живут в состоянии стресса, боясь не выполнить домашнюю работу.

Ирина Гехт замечает, что раньше дети успевали не только ходить в секции и кружки, но еще и общаться с друзьями. А сейчас совмещать досуг, допобразование и учебу порой нереально, особенно если ребенок на шестидневке.

«Понимаю, что за последние десятилетия изменилась учебная программа, появились новые предметы. Но школа не должна превращаться в каторгу, особенно если ребенок старается учиться на „хорошо“ и „отлично“», — пишет Ирина Гехт.

Гехт советует педагогам обратить внимание на опыт других городов. Например, на Москву, где учащимся выпускных классов в отдельных школах разрешают делать акцент на тех предметах, которые пригодятся для поступления в вуз или ссуз, а от заданий по другим предметам освобождают.