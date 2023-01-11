Челябинцы жалуются на снежные кучи вдоль дорог и остановок

Комья и груды грязного снега создают помеху для движения

Снежные кучи, собранные дорожниками после чистки проезжих частей и тротуаров, стали чаще появляться на улицах Челябинска. Жители города в социальных сетях негодуют, что они мешают как пешеходам, так и автомобилистам. В информационном агентстве «Первое областное» разбирались, почему областной центр оказался в таком неприглядном виде, ведь с последнего снегопада прошло уже больше недели.

Кучи грязного снега вдоль проезжей части не просто портят внешний вид городских улиц, мешают обзору для участников дорожного движения, — они в целом доставляют немало неудобств. Чего только стоят снежные борта на обочинах при выходе из транспорта…

Возмущают горожан и отдаленные от центра улицы, знаковые, гостевые маршруты по проспекту Ленина, улицам Труда, Кирова.

«Засыпаны парковки. Автомобили паркуются вдоль дороги. Одной рукой убирают, другой заваливают. Уборка для отчета», — возмущенно отмечает пользователь соцсети.

Об аналогичной ситуации рассказали пассажиры, пользующиеся общественным транспортом: у остановки «Детский мир» лежала куча снега, которая мешала автобусам и троллейбусам. О потенциально более опасном случае стало известно от горожан, заметивших кучу снега возле нерегулируемого пешеходного перехода на улице Энгельса. Там куча закрывала обзор на то место, откуда пешеходы начинают движение по зебре. Много жалоб по снежным кучам фигурирует в соцсетях и по территориям дворов многоквартирных домов.

Нечищеными остались и участки вокруг трамвайных столбиков. В ИА «Первое областное» уже писали, кто должен следить за тем, чтобы дорожные препятствия в виде обособления путей были хорошо видны для автомобилистов.

«Улица Кирова, Троицкий мост. Вопрос: по всей длине улицы установили якобы полезные столбики вдоль трамвайных путей. Дорогу да, почистили, но сугробы возле столбиков остались, а также плохо очищенный край полосы вдоль этих сугробов. А это — риск аварийной ситуации», — возмущаются горожане.

Однако в мэрии города пояснили, что работы идут активно и круглосуточно.

«Уборка улично-дорожной сети проводится ежедневно независимо от погодных условий в соответствии с графиком производства работ, маршрутных и технологических карт. В настоящее время в поэтапном режиме во всех районах города ведется уборка снега, очистка проезжей части и тротуаров. Там, где остается наледь, проходят грейдеры, опасные участки обрабатываются противогололедными средствами», — комментируют в администрации Челябинска.

Кстати, в начале этой недели на аппаратном совещании в мэрии заявили о том, что из-за морозов немного снизили объемы по вывозу снега, а за прошедшие праздники на снегосвалку отвезли 131 тысячу кубометров снега. Судя по ежедневному отчету городского комитета дорожного хозяйства, подрядчики сегодня увеличили количество техники на дорогах. На улицах города работают 303 единицы техники и 458 дорожных рабочих. Сегодня дорожники обещают очищать дорожное покрытие, тротуары, прилотковые части и остановки и вывозить снег.

Ранее журналисты ИА «Первое областное» узнали, кто в Челябинске отвечает за борьбу со снегом, гололедом и куда жаловаться на плохое состояние вполне конкретных дорог и тротуаров.

Автор Марат Худяков