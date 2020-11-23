Челябинцы жалуются на пыль от городских дорог в период НМУ

Минэкологии региона вынесло предостережение городской администрации за некачественную уборку дорожной сети.

Жители Челябинска бьют тревогу из-за пыли, поднимающейся на дорогах города. С жалобами об этом они несколько десятков раз обратились в министерство экологии региона. Ведомством было вынесено предостережение в отношение городской администрации за некачественную уборку улично-дорожной сети от пыли.

«Предостережение дается с целью того, чтобы администрация города более тщательно проработала с подрядчиками усиленные меры по уборке улиц. Необходимо в период неблагоприятных метеоусловий привлекать большее количество пылесосов, которые не будут поднимать пыль в воздух, а более тщательно будут проводить уборку. В период НМУ Минэкологии круглосуточно проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Одной из основных причин загрязнения воздуха в эти дни является пыль на автомобильных дорогах», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Если после предупреждения недочеты в уборке не будут устранены, на городскую администрацию может быть наложен штраф согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, ст. 8.1 («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»).