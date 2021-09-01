Челябинцы жалуются на перебои с транспортом, пробки и высокие цены на такси

Дорога до работы у многих горожан сегодня утром заняла намного больше времени, чем обычно

Сегодня утром, 1 сентября, в Челябинске на многих улицах образовались серьезные пробки и время прибытия общественного транспорта заметно сдвинулось. Цены на такси также ощутимо выросли. На перебои в работе трамваев и автобусов пожаловались читатели ИА «Первое областное».

«Транспорт общественный сегодня сбился с расписания, трамвая прождали минут 20 вместо привычных пяти. Пришлось пересесть на маршрутку, чтобы не опоздать на работу. Но и туда сумела залезть не с первого раза — все битком. Цены на такси вообще космос, ожидаемо»,— рассказала челябинка Алена.

Действительно, судя по «Яндекс.Картам», серьезные пробки образовались на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улицах Молодогвардейцев, Артиллерийской, Блюхера, Дзержинского и других.

Заметно выросли и цены на такси: преодолеть пару километров в большинстве случаев можно более чем за 200 рублей.