Челябинцы жалуются на неработающие кондиционеры в общественном транспорте

Город накрыла жара

Жители Челябинска оставляют много жалоб на работу маршрута 22а. Во время проверки в нескольких автобусах обнаружили нарушения, в том числе неработающие кондиционеры. Кроме того, на бегущую строку не выводили температуру в салоне, на потолке и полу нашли грязь, поручни и плафоны освещения оказались сломаны, не было молотков. Есть и нарушения по дизайн-коду, говорится в сообщении телеграм-канала «Транспорт Челябинской агломерации».

«Неожиданно для многих перевозчиков наступила жара. В нарушение условий контрактов и нормативных требований по температуре в салоне некоторые перевозчики лукавят и не включают установленные в транспорте кондиционеры»,— сказано в посте.

Там же отмечается, что причины разные. Кто-то экономит на топливе, кто-то — время на дозаправке. Есть и те, кто не может совладать с новой техникой или перестроиться на новый уровень обслуживания пассажиров.

По всем нарушениям составлен акт, перевозчику ООО «Альфа» выставят штраф. Ежедневные проверки, особенно по кондиционерам, планируют продолжать. В комментариях к сообщению в телеграм-канале местные жители пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах 5, 15, 58 в Челябинске и 7 в Копейске.