Челябинцы жалуются на недоступность «Сетевого города»

Школьники и родители не могут получить доступ к электронным дневникам

В понедельник все школы Челябинской области начнут работать после зимних каникул. Сегодня многие школьники и родители попытались открыть электронные дневники, однако «Сетевой город» с утра недоступен, сообщает журналист Первого областного.

«Дала дочке задание посмотреть расписание на понедельник и по возможности выполнить часть заданий. Она с утра не смогла зайти в электронный дневник. У меня и коллег, у которых есть дети, также не получается», — рассказала ИА «Первое областное» челябинка Александра.

С аналогичной проблемой столкнулись и сотрудники нашей редакции. Почему так случилось, нам пояснили в Минобре Челябинской области.

«Производилась перезагрузка сервера перед возобновлением работы большей части образовательных организаций после зимних каникул. Для обеспечения технической стабильности системы во время учебного процесса», — рассказала редакции пресс-секретарь ведомства Вера Разумова.

Пока Минобр готовил ответ на запрос нашей редакции, «Сетевой город» возобновил работу — в настоящий момент «Сетевой город» работает.

Ранее директор челябинской гимназии № 1 поприветствовал учеников мемом перед возвращением в школу.

Материал создан ИА «Первое областное»