Челябинцы жалуются на клопов и тараканов в больнице № 8

Красноречивое видео появилось на днях в социальных сетях

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В отделении кардиологии городской клинической больницы № 8 заметили бегающих по кроватям клопов. Видео с насекомыми в социальные сети выложили пациенты. Мы получили комментарий больницы.

Пост появился в группе «В Чурилово. Челябинск». Пользователь написал, что его отца с запущенным остеохондрозом, который дал осложнение на сердце, госпитализировали в кардиологическое отделение больницы. Подписчик описал условия, в которых, по его словам, живут пациенты.

«Грязные полы, грязные стены в крови от давленых клопов, тараканы, дубовые матрасы. Там просто людей едят различные насекомые», — написал участник группы.

В ГКБ № 8 сообщили, что медучреждение ежемесячно проводит плановые дезинсекции в профильных отделениях терапевтического корпуса, в том числе в кардиологическом отделении № 1. Внеплановые обработки от насекомых проводятся каждые две недели.

«В октябре были проведены дезинсекции всего терапевтического корпуса. Все последующие обработки продолжаются в соответствии с графиком. На четвертый квартал 2024 года в кардиологическом отделении № 1 запланирован ремонт всего подразделения», — сказали в больнице.