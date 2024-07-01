Челябинцы жаловались в мэрию на подтопления во время ливней 51 раз

Больше всего заявок поступило из Ленинского и Тракторозаводского районов

Минувшая неделя в Челябинске выдалась дождливой. Обильные осадки привели к подтоплению не только частного сектора, но и дорог, и дворов. Как сообщил 1 июля на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, всего от челябинцев поступила 51 заявка.

«Места подтопления ликвидированы практически за субботу и воскресенье. Подтапливало как улично-дорожную сеть, так и внутриквартальные территории и территории частного сектора. Всего откачали более 10 тысяч кубометров воды»,— рассказал он.

Сейчас подрядчики устраняют последствия непогоды: собирают сломанные ветки и убирают рухнувшие деревья. Также продолжаются работы по прочистке ливневок.

Сильные дожди на прошлой неделе шли по всей области. В результате в ряде районов реки вышли из берегов и затопили туристические маршруты в национальных парках «Зигальга» и «Таганай», а также подтопили базы отдыха. С последних спасатели эвакуировали более 200 туристов.