Челябинцы завоевали медали национального чемпионата «Абилимпикс»

У команды области две серебряных и две бронзовых награды

Две серебряные и две бронзовые медали привезли челябинцы с национального чемпионата «Абилимпикс-2023», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Призерами «Абилимпикса» стали Елизавета Ежова («Южно-Уральский многопрофильный колледж», компетенция «Обработка текста»), Александр Комаров (Верхнеуральский агротехнический техникум, компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»), Александр Болотов (ПО «Маяк», компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ») и Петр Макаров (Коркинский горно-строительный техникум, компетенция «Кирпичная кладка»).

Всего от области в чемпионате принимали участие 12 конкурсантов.