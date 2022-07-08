В конкурсе принимали участие около 600 роликов из России, Казахстана, Беларуси, Приднестровской Молдавской Республики и Кыргызстана. Челябинский оказался вне конкуренции.
Ролик рассказывает о том, что семья — это жизненная опора, источник сил и вдохновения.
«Название ролика „Южный Урал — край миллиона счастливых семей“ во многом символично. Работа министерства социальных отношений направлена на то, чтобы таких семей в регионе становилось как можно больше», — комментирует эту победу министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этом году праздник получил статус официального, правда, пока остается рабочим днем.
В Челябинске День семьи отметят концертами и мастер-классами.