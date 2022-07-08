Челябинцы заняли первое место на международном конкурсе социальной рекламы

Ролик победителей рассказывает о ценности семьи

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Ролик челябинской студии Ruvision стал победителем международного конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь». Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

В конкурсе принимали участие около 600 роликов из России, Казахстана, Беларуси, Приднестровской Молдавской Республики и Кыргызстана. Челябинский оказался вне конкуренции.

Ролик рассказывает о том, что семья — это жизненная опора, источник сил и вдохновения.

«Название ролика „Южный Урал — край миллиона счастливых семей“ во многом символично. Работа министерства социальных отношений направлена на то, чтобы таких семей в регионе становилось как можно больше»,

— комментирует эту победу министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.