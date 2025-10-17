Челябинцы заказывают уборку квартир перед зимой

Спрос вырос в 2,9 раза

Жители Челябинска активно готовятся к зимнему сезону, приводя свои квартиры в порядок. В сентябре 2025 года спрос на профессиональную уборку вырос в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен рост интереса к чистке бытовой техники и уборке за домашними питомцами, сообщили ИА «Первое областное» в «Авито Услугах».

На 98% повысился спрос на очистку вытяжек, а на 69% — духовок. На 47% выросло число запросов по уборке холодильников, на 39% — на мытье плит, на 22% — холодильных установок и на 21% — варочных панелей.

Особую популярность приобрела профессиональная уборка за домашними животными (+46%). Специалисты предлагают комплексный подход: от удаления шерсти с мебели до гигиенической обработки лотков и устранения запахов.

Забота о чистоте интерьера также вышла на первый план. В 2,9 раза чаще горожане обращаются за мытьем жалюзи. Услуги по очистке люстр стали востребованнее на 47%. Это помогает не только сохранить эстетику, но и улучшить качество воздуха в помещениях.