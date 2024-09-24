Челябинцы задумались о смене работы осенью‑2024

Многие считают, что в это время можно найти более привлекательные вакансии

В этом бизнес-сезоне 25% работающих челябинцев намерены сменить место работы. Они считают, что осенью можно найти более привлекательные условия из-за высокой конкуренции за кадры. Так, 17% опрошенных уверены, что смогут получать на новом месте зарплату выше, так как бюджет планируется осенью. А мотивы 35% челябинцев никак не связаны с началом активного периода работы, у них на это есть свои причины. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в «Авито Работе».



Чаще других задумывается о смене работодателя молодежь. Осенью 2024 года перейти на новое место планируют опрошенные в возрасте 18—24 лет (35%) и 25—34 лет (27%).

Чаще других рассказывают о своих планах сотрудники из сферы маркетинга, рекламы и PR (42%), страхования (36%), автомобильного бизнеса (33%), онлайн-торговли (33%), туризма и ресторанов (32%), искусства и развлечений (30%), транспорта и логистики (28%).

В то же время 53% опрошенных работу менять не планируют. Полностью ею удовлетворены сотрудники индустрий строительства, образования и науки, производства и сырья, медицины.

«Исследование показало, что большинство россиян удовлетворены текущим местом работы. Чтобы продолжать удерживать специалистов в условиях нехватки кадров, бизнесу необходимо развивать материальные и нематериальные стимулы, предоставляя лучшие условия для сотрудников»,— комментирует управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.





По результатам исследования, среди бонусов и льгот на работе специалисты больше всего ценят премии за достижение целей или продаж (40%), премии за выслугу лет (40%), бесплатное медицинское страхование и ДМС (38%), дополнительные выходные или отпускные дни (34%), гибкий график работы или возможность работать из дома (30%).

Из более редких причин смены работы респонденты (8%) назвали появление интересных вакансий, а еще 8% опрошенных отметили возможность воспользоваться новыми программами обучения и развития, которые запускаются в начале бизнес-сезона.





Автор: Ксения Рындина