Челябинцы задолжали за тепло и горячую воду 2,2 млрд рублей

Вовремя рассчитываются за отопление только две трети собственников жилья

Жители Челябинска накопили 2,2 млрд рублей долгов за тепловую энергию и горячую воду. Таковы последние данные компании «Уралэнергосбыт». Чтобы избежать ограничений со стороны приставов, горожанам рекомендуют заплатить долги и своевременно оплачивать коммунальные счета. В противном случае последуют судебные разбирательства. Сейчас своевременно платят за тепло только две трети владельцев жилья, а также растет количество тех, кто накопил долг в сумме, превышающей 100 тысяч рублей.

На данный момент компания судится за возмещение оплаты на тепловую энергию: общая сумма долга горожан составляет 371,5 млн рублей. Кроме того, на исполнении у приставов находятся удовлетворенные в пользу энергетиков судебные решения на сумму в 677 млн рублей. В «Уралэнергосбыте» отмечают, что небольшая задержка оплаты может повлечь неприятные последствия: через месяц начисляют ежедневные пени, а через пару месяцев у компании появляется право обратиться в суд.

«Дела по долгам за коммунальные услуги рассматриваются в упрощенном порядке, без приглашения сторон, а после того, как принимаются решения о взыскании, исполнительные документы передают судебным приставам», — подчеркивают в пресс-службе компании.

Приставы же могут накладывать ограничения по банковскому счету, списывать оттуда задолженность, ограничивать регистрационные действия с имуществом вплоть до ареста недвижимости. Довольно часто применяют запрет на выезд за границу. Например, челябинка недавно лишилась иномарки, хотя долг за тепло составлял всего 55 тысяч рублей.