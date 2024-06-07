Челябинцы задолжали за тепло 3,6 млрд рублей

О платежной дисциплине жителей южноуральской столицы рассказали в АО «УСТЭК‑Челябинск»

Потребители тепла в Челябинске задолжали 3,6 миллиарда рублей поставщику ресурса, вынуждая компанию кредитоваться, чтобы подготовить город к зиме. О платежной дисциплине жителей южноуральской столицы информагентству «Первое областное» рассказали в АО «УСТЭК-Челябинск».

«Компания выполняет все свои обязанности по содержанию тепловых сетей и оборудования, проведению капитальных ремонтов и масштабных реконструкций, летних гидравлических испытаний и многих других мероприятий, способствующих бесперебойной работе теплоснабжающего предприятия вне зависимости от задолженностей потребителей», — сообщили в УСТЭК-Челябинск.

Там также объяснили, почему оплачивать счета за отопление и горячее водоснабжение вовремя выгодно самим потребителям:

«На должников начисляется пеня, которая потом уходит на оплату процентов кредита. Также просроченный долг может обернуться обращением в суд, блокировкой банковских карт, испорченной кредитной историей, отказом в выезде за границу и даже арестом имущества. Неисполнение вступивших в законную силу решений суда наказывается штрафом, обязательными работами, арестом на срок до трех месяцев либо лишением свободы на срок до года».