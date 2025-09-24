Челябинцы задолжали 2,5 млрд рублей за отопление и горячую воду

Это на 10% больше, чем годом ранее

Совсем скоро в Челябинске стартует новый отопительный сезон, но еще не все расплатились за предыдущий. За отопление и горячую воду горожане накопили долгов на 2,5 миллиарда рублей. Задолженность содержит каждая третья квитанция, сообщили в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт».

Деньги с должников взыскивают принудительно — через суд. После вынесенного решения долги передают приставам, которые блокируют счета, ограничивают выезды за границу и арестовывают имущество.

«За 8 месяцев с челябинцев, не плативших за отопление и горячую воду, взыскано 275 миллионов рублей. Еще 609 миллионов находится в работе у приставов»,— уточнили в компании.

Там добавили, что расходы за обращение в суд также ложатся на клиента, а значит, сумма долга становится еще больше.

«За ресурсы надо платить, ведь именно эти деньги идут на модернизацию инфраструктуры, чтобы происходило как можно меньше аварий»,— подчеркнул первый замдиректора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.