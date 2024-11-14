Челябинцы вышли в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Жители Южного Урала будут защищать проекты на федеральном уровне

В число финалистов конкурса «Моя страна — моя Россия» — а их 300 человек — вошли четверо представителей Челябинской области. Конкурс является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Конкурс охватывает практически все сферы социально-экономического развития территорий. Отбор проходили 55 321 человек из всех регионов России и девяти иностранных государств.

Список финалистов из Челябинской области:

Александр Скрыльников, студент Южно-Уральского многопрофильного колледжа, с проектом «Творческое наследие челябинского архитектора Николая Николаевича Семейкина»;

Наиль Хидиятуллин, ученик Теченской средней общеобразовательной школы, с проектом «Исчезнувшие деревни России»;

Никита Фуфачев, студент Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, с проектом «Пешеходный туристический маршрут „Ашинский променад“»;

Арсений Писарев, студент ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», с проектом «Гарантии конфиденциальности в сфере кибербезопасности».

Расскажем подробнее об одной из конкурсных работ. Проект «Исчезнувшие деревни России», который представил Наиль Хидиятуллин, реализуется в Теченской школе начиная с 2018 года. За это время школьники изучили историю исчезновения деревень. Часть из них, такие как Муртазино, Каепкулово, исчезли из-за отсутствия инфраструктуры. А Большое и Малое Исаево, Боевка, ферма № 32 — из-за техногенной катастрофы на «Маяке».

«Мы установили памятник деревне Муртазино совместно с социальным партнером, нашим депутатом Шихалевой Галиной Михайловной и при поддержке местных жителей. Весной планируем поставить памятные знаки на месте деревень Каепкулово и Большое Исаево», — рассказала о проекте Наиля Хидиятуллина директор Теченской школы Райхана Козина.

В конкурсе «Моя страна — моя Россия» Теченская школа участвует в третий раз. Одна из попыток была успешной — первое место по России.

Авторам проектов предстоит защищать работы дистанционно 23—24 ноября и 30 ноября — 1 декабря. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» запланированы в рамках просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года.