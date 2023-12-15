Челябинцы выиграли 3 млн рублей на всероссийском конкурсе «Твой ход»

Студенты планируют потратить деньги на реализацию своих проектов

Подведены итоги всероссийского студенческого проекта «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Среди победителей — три участника из Челябинска. Каждый из них получит по одному миллиону рублей, сообщает пресс-служба конкурса.

Так, студент ЮУрГУ Клим Симонов выставлял на конкурс образовательный медико-биологический проект «Синтез». Проект позволяет школьникам легко и быстро погрузиться в мир биологии и медицины.

«Биология в школе казалась мне не самой простой наукой. Не хватало наглядности, чтобы разобраться в сложных процессах. Мне захотелось исправить эту ситуацию. Так появился проект „Синтез“», — говорит Клим.

Студентка Южно-Уральского государственного медицинского университета Ксения Ковчик создала настольную экологическую игру «Спаси свой город». Игра направлена на расширение экологических знаний школьников и формирует у них экологические привычки.

«Меня очень зацепила фраза „У нас только одна планета“. Осознание этого не дает мне потребительски относиться к ресурсам. Я уверена, что лучше всего прививать полезные привычки с детства, поэтому создала игру для школьников младших и средних классов. Победа в проекте „Твой ход“ мотивирует меня двигаться дальше и запускать игру в массовое производство», — рассказала Ксения Ковчик.

А студентка меда Екатерина Ялина презентовала проект «Учитель на подмену online», который решает проблему нехватки учителей на селе. Ребенок может в несколько кликов подключиться к онлайн-занятию учителя, представленного на специальном сайте.