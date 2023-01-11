Челябинцы выбирают дворы для благоустройства в 2024 году

Городские власти собирают заявки от жителей

Администрация Челябинска объявила о старте приема заявок на благоустройство дворов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы по приведению в порядок дворовых территорий пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске». Речь идет о планах на 2024 год.

Предложения о включении территорий в программу рассматривают Общественные советы внутригородских районов. Заявки принимают до 15 марта.

Порядок, сроки предоставления, рассмотрение и оценка предложений подробно описана в постановлении главы города.

Свои предложения, оформленные должным образом, нужно предоставить в Общественный совет своего района. Заявки принимаются по следующим адресам:

ул. Кирова, 10 (Калининский район);

ул. Коммуны, 89 (Центральный район);

ул. Орджоникидзе, 27а (Советский район);

Комсомольский проспект, 41 (Курчатовский район);

ул. Горького, 10 (Тракторозаводский район);

ул. Гагарина, 22 (Ленинский район);

ул. Богдана Хмельницкого, 6.

Кроме того, сегодня стало известно, что на программу инициативного бюджетирования в Челябинской области в этом году выделяют полтора миллиарда рублей. Суть этой программы заключается в том, что инициативная группа может подать предложение о благоустройстве или создании того или иного общественного пространства, а также других мест.

Автор: Марат Худяков