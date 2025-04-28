Челябинцы выберут тематику главного ледового городка — 2026

Голосование продлится до 11 мая

В Челябинске начали выбирать тему главного ледового городка на площади Революции, который установят в декабре 2025 года. Как передают в управлении культуры города, на выбор есть семь тем.

Так, челябинцам предлагают выбрать среди концепций: «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска», «Аленький цветочек», «Арктическая экспедиция», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Страна великанов», «Волшебник Изумрудного города», «Сказка о царе Салтане».

Проголосовать за тематику будущего городка можно на платформе обратной связи до 11 мая или через виджеты «Общественное голосование на портале Госуслуг» на официальных сайтах органов власти. Голоса принимают от челябинцев старше 14 лет, которые имеют подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Напомним, зимой-2024/2025 ледовый городок посвятили «Острову сокровищ».