Челябинцы выберут концепцию главного ледового городка для встречи 2025 года

Идей — шесть, голосовать могут жители с 14 лет

В Челябинске стартовало голосование за концепцию будущего ледового городка, который разместится на площади Революции в канун Нового, 2025 года. Об этом сообщили в управлении культуры города.

«На выбор жителям представлены шесть тем: „Остров сокровищ“, „Приключения Маугли“, „Герои произведений Н. К. Чуковского“, „Семья и любовь“, „Все профессии нужны, все профессии важны“ и „Музыкальный калейдоскоп“. По теме, набравшей максимальное количество голосов, будет подготовлен проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению», — рассказали в управлении.

Опрос продлится до 4 мая 2024 года включительно. Попасть на него можно через виджеты «Общественное голосование на портале госуслуг», которые размещены на официальных сайтах органов власти.

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА.