Челябинцы встречают первенство России по BMX

Сегодня пройдут баттлы между сборными Урала и России

В Челябинске проходит первенство России по BMX. Ради соревнований по экстремальным видам спорта на Южный Урал приехали 70 BMX-райдеров и кикскутеристов от 16 лет до 21 года, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Праздник экстрима проходит в скейт-парке RCC Extreme, построенном возле ЛА «Трактор». Одним из гостей спортивного шоу стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Все молодцы, зрелищный вид спорта. Конечно, тревожно смотреть, когда ребята прыгают, но это олимпийский вид спорта, и видно, что у молодежи есть к нему интерес. Будем развивать его, создавать соответствующую материально-техническую базу», — пообещал губернатор.

Для зрителей на площадке предусмотрены дополнительные развлечения: уличные танцы, фотозоны, зоны граффити, игровая. Также пройдет розыгрыш фирменного мерча RCC Extreme.

Вечером в скейт-парке выступит российский дуэт HammAli & Navai. А также шоу-оркестр Духовая банда JUST BRASS, музыкальный дуэт Lovanda из Москвы, барабанщик Дмитрий Даринский и танцевальные проекты LEGION 96 и MAD FLAVA.