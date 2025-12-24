Челябинцы встали в очередь на конные прогулки в январские праздники

Горожане хотят прикоснуться к символу Нового года

В Челябинске вырос спрос на прогулки и фотосессии с лошадьми в январские праздники. Люди хотят пообщаться с символом нового года, зарядиться удачей, счастьем и благополучием на весь 2026 год. Об этом журналисту 1obl.ru рассказали представители местного конноспортивного клуба, у которого уже сейчас расписаны все дни предстоящих каникул.

Надо понимать, что основной деятельностью таких организаций является именно обучение конному спорту, а не развлекательные катания. В клубах может заниматься около 300 воспитанников, поэтому большинство лошадей — спортивные, не приученные к прогулкам в лесу с новичками. Людям, которые хотят просто покататься, сначала предлагают пройти обучение в манеже.

При этом запросы на праздничные фотосессии и экскурсии поступают постоянно. Особенно популярными стали корпоративные выезды и новогодние экскурсии по конюшням, которые включают знакомство с животными, угощение лошадей лакомствами и небольшой круг по манежу. Такие мероприятия длятся около часа и бронируются за несколько недель, так что в праздники заняты уже практически все даты.

Также нас предупредили, что общение с лошадьми требует знания правил безопасности: нельзя подходить к животному сзади, а перед съемкой или прогулкой его рекомендуется «задобрить» угощением. Лошади чувствуют страх и могут вести себя непредсказуемо с неопытными посетителями, поэтому лучше не шуметь, не пугать животное. В идеале — приехать с сахаром-рафинадом или морковкой, потому что путь к сердцу лошади прокладывают вкусняшки.