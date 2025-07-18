Челябинцы все чаще называют детей старорусскими именами

О самых популярных именах для мальчиков и девочек рассказали в ЗАГСе

В госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области рассказали о самых популярных именах, которые выбирают для своих детей жители Южного Урала, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Самыми любимыми именами мальчиков для родителей региона остаются Михаил, Александр, Тимофей, Артем, Матвей, Лев и Роман. Среди девичьих имен лидируют София, Анна, Мария, Ева и Варвара.

Все чаще мамы и папы дают своим отпрыскам старорусские имена, такие как Кузьма, Игнатий, Никон, Енисей, Аполлинария, Святолика и Ярославна. Встречаются также, правда редко, Градомир и Вадимир.

С начала года зарегистрировано несколько двойных имен. Так, на свет появились Анна-София, Ода-Валентина и Саида-Мария.

Автор: Ксения Максимовских