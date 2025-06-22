Челябинцы возложили цветы к Вечному Огню на Аллее Славы

Церемония прошла при участии губернатора Алексея Текслера

В Челябинске прошло торжественное возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный Огонь» на Аллее Славы. В траурной церемонии, приуроченной ко Дню памяти и скорби, приняли участие губернатор Алексей Текслер, члены правительства региона, представители силовых ведомств и ветераны, сообщает корреспондент Первого областного.

Ранее губернатор Челябинской области обратился к землякам, чтобы напомнить о важности этой памятной даты.

«В этот день мы склоняем головы перед теми, кто на поле боя ценой своей жизни защитил нашу Родину. Скорбим по тем, кто погиб от голода и лишений. С гордостью вспоминаем тружеников тыла, которые в тяжелых условиях ковали оружие Победы», — заявил Алексей Текслер.

Сегодня южноуральцы также примут участие во Всероссийской акции «Минута молчания». В Челябинской области она начнется в 14:15. Именно в это время 22 июня 1941 года по радио сообщили о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. ИА «Первое областное» подготовило 80 малоизвестных фактов об этом страшном времени, где было место для подвигов, доброты и даже радости.