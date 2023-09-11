Челябинцы вернулись с победой со всероссийского конкурса «Семья года»

Чета Козловых работает на земле и воспитывает двух дочек

В Москве на прошлой неделе подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Сельская семья» победили южноуральцы — Антон и Римма Козловы. Незадолго до конкурса супруги отметили стальную свадьбу — 11 лет совместной жизни, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Антон и Римма познакомились в ЮУрГУ на вечерних курсах английского языка. По словам супругов, их сразу же накрыла любовь с первого взгляда. Нежные чувства прошли испытание временем и не угасли до сих пор.

После свадьбы супруги переехали из Челябинска в село Миасское, откуда родом Антон. Здесь они и живут до сих пор, продолжают семейное аграрное дело и воспитывают двух дочек. Старшая, Ева, занимается хореографией и спортивным туризмом, а младшая, Есения, танцует и любит рисовать. Воспитывать девочек помогают бабушки-дедушки.

«Антон всегда мечтал делать что-то полезное для людей, и его работа этому способствует. Чтобы продолжить семейную династию, нам только мальчика не хватает, поэтому хотелось бы стать многодетной семьей, родив братика нашим дочкам», — признается Римма Козлова.

Также в конкурсе принимали участие семья Клочковых из Агаповского района (номинация «Многодетная семья», в этой семье все поддерживают друг друга), семья Окуловых из Златоуста («Молодая семья», супруги увлекаются музыкой и путешествуют с дочерью по России), семья Романенко из Челябинска («Семья — хранитель традиций», родители изучили свой род до XVIII века и пишут родословные книги) и семья Фадеевых из Варны (прожили вместе более 50 лет).

Конкурс «Семья года» проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Минтруд России. Проект направлен на продвижение семейных ценностей и повышение престижа семьи.