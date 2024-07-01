Челябинцы в путешествиях предпочитают останавливаться в отелях

Беспокоить родственников или друзей готовы лишь 15% опрошенных

Жители Челябинска во время путешествий скорее выберут остановиться в отеле, но не будут стеснять родственников или друзей. Так ответили 78% горожан, опрошенных сервисом Яндекс Путешествия. Отель стал самым популярным вариантом проживания в поездках (49%). Снимают квартиру 16% опрошенных, апартаменты — 13%.

Вариант погостить у кого-то из друзей или близких, чтобы сэкономить на проживании, оказался не близок большинству челябинцев, утверждают авторы исследования. Его выбрали лишь 15% респондентов. Причем для 50% это кажется неуместным (если речь идет не о близком человеке). Еще 25% отметили, что такой вариант неприемлем, если их изначально не пригласили.

Чаще всего опрошенные готовы остановиться у друзей или родственников на срок от трех до пяти дней. Так ответили 30% горожан. Пожить день-два могут 29% челябинцев. Менее 15% были бы не против остаться у близких на одну-две недели, а 2% — до месяца.

Почти для половины жителей Челябинска самым важным при выборе места проживания в поездке является независимость от других. 43% ценят собственный комфорт и, исходя из этого, решают, где остановиться. Почти 40% оценивают финансовые возможности, а треть смотрит на расположение места проживания.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как жителям Челябинской области сэкономить на отдыхе в России и за рубежом. Лайфхаки помогут организовать бюджетный отпуск.