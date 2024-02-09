Жители Челябинска в наступившем году массово планируют делать ремонт в своих домах и квартирах. Южноуральцы все чаще нанимают специалистов по ремонтным работам, спрос на них вырос на 19% с января прошлого года, передает пресс-служба «Авито Услуг».

Больше всего интерес вырос к плиточным работам (120%), установке дверей (78%), полов и напольных покрытий (45%), а также малярным работам и поклейке обоев (43%).

«Челябинцы все чаще делегируют ремонт специалистам, так как это экономит время, деньги и нервы. При этом мы видим, что предложение услуг от мастеров по ремонту также растет. Услуги становятся разнообразнее, подход людей к ремонту также меняется», — рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
Кроме того, все больше челябинцев обращаются к специалистам, которые делают ремонт под ключ и проектируют дизайн интерьеров. Спрос на такой ремонт вырос на 13%, а на дизайнеров интерьеров — увеличился на 107%.

По данным «Авито», в начале 2024 года также популярны услуги по неотложному ремонту, электриков, сантехников, мастеров по потолкам и остеклению балконов.