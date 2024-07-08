Челябинцы увидят звездопад в конце июля

Метеоры можно будет наблюдать невооруженным глазом

В ночь с 30 на 31 июля в небе над Челябинской областью можно будет увидеть падающие звезды — метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Об этом рассказали сотрудники Московского планетария.

Метеорный поток действует с 12 июля по 23 августа, но лучше всего виден в пик активности, в ночь на 31 июля. Тогда на небе можно будет наблюдать до 25 «падающих звезд» в час.

В северных широтах лучше всего наблюдать за космическим явлением перед рассветом. Как отмечают в планетарии, в этом году условия наблюдения за метеорами благоприятные — в прошлом их затмевало полнолуние.