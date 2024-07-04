Челябинцы и гости города смогут посетить передвижную выставку трофейной военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими группировки «Центр» в ходе выполнения специальной военной операции.
«При создании выставки основная задумка нашего командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Андрея Мордвичева была в том, чтобы донести до наших людей, которые находятся на мирной земле, с чем приходится сталкиваться нашим военнослужащим в ходе выполнения специальной военной операции. Вся эта техника западная — сложная, современная, которой они хвалились. Наши бойцы уничтожают ее, и вы должны быть уверены, что мы победим», — подчеркнул врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.
Возле каждого экспоната будет стенд с QR-кодом, по которому при помощи телефона можно увидеть, как были уничтожены эти машины.
Выставка проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Экспозиция будет работать ежедневно с 8 по 20 июля, с 10:00 до 21:00, на парковке у арены «Трактор».
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