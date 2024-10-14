Челябинцы увидят суперлуние 17 октября

Рассказываем, что это за явление

Ночью 17 октября жители Челябинской области станут свидетелями суперлуния. Луна будет казаться намного ближе и ярче, чем обычно. Разобрались, с чем это связано и как часто бывают суперлуния.

Уже в предстоящий четверг Луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли — 357 364 километра. Она будет казаться на 7% больше и на 16% ярче, чем обычная Луна. Максимальное сближение совпадет с полнолунием. Именно такое совпадение и называют суперлунием или суперполнолунием.

Наблюдать суперлуние при ясном небе можно всю ночь. Но если вы хотите поймать тот момент, когда она будет казаться огромной, то лучшее время — сразу после захода солнца или перед рассветом: в такие моменты Луна находится низко у горизонта и кажется больше. Ученые называют это «иллюзией Луны».

Но суперлуние — это еще и явление, когда совпадают новолуние и максимальное сближение с Землей. Обычным людям это не очень интересно, поскольку в такие моменты Луна не видна.

Обычно суперлуния происходят три-четыре раза в год. Суперноволуния в этом году были 9 февраля, 10 марта и 8 апреля. А суперполнолуния — 18 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Стоить отметить, что суперлуние никак не влияет ни на погодные условия, ни на здоровье человека. Единственное исключение — приливы: в суперлуние они на пару сантиметров выше, чем обычно.