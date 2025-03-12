Челябинцы увидят солнечное затмение 29 марта

Светило скроется лишь частично

Жители Челябинска и области увидят необычное небесное явление — частное затмение Солнца. Светило на несколько секунд скроется в субботу, 29 марта. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Разные регионы России будут наблюдать затмение с 11:51 и до 15:44 по московскому времени, максимальная фаза наступит в 13:49. При этом Луна закроет только часть солнечного диска.

Также 14 марта на час взойдет «кровавая Луна» — так называется ее полное затмение. Но, к сожалению, жители Челябинской области этого не увидят: на территории России красную Луну можно будет наблюдать только на Дальнем Востоке.