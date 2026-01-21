Челябинцы увидят сближение Луны с Сатурном и Нептуном 23 января

Светила будут находиться на вечернем небе недолго

Вечером 23 января жители Челябинской области и соседней Башкирии смогут наблюдать красивое астрономическое явление — сближение молодой Луны с планетами Сатурн и Нептун. Увидеть это можно будет сразу после захода солнца на юго-западной части неба, сообщает портал bashinform.ru.

Сатурн, похожий на яркую звезду, будет находиться в созвездии Рыб прямо под тонким серпом Луны. Оба светила зайдут за горизонт еще до полуночи: Сатурн — в 22:48, а Луна — примерно на 20 минут позже.

Соседнюю планету — Нептун — невооруженным глазом увидеть не получится. Обладая очень слабым блеском, она будет доступна для наблюдения только обладателям бинокля или телескопа.