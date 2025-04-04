Челябинцы увидят первый весенний звездопад

С 16 апреля активизируется метеорный поток Лириды

В апреле жители Челябинска и области смогут наблюдать за «падающими звездами». С 16 апреля на небе будет виден метеорный поток Лириды, пик которого придется на вечер и ночь с 22 на 23 апреля. Об этом рассказали специалисты Московского планетария.

Лириды — ежегодный метеорный поток. В конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометного хвоста входят в атмосферу планеты со скоростью около 49 км/с и сгорают, что выглядит как звездопад.

Виднее всего поток будет ночами с 21 по 24 апреля. Наблюдать за Лиридами лучше всего во второй половине ночи, ближе к рассвету. Ожидается до 18 метеоров в час. Ориентир на небе — восточный горизонт (звезда Вега, созвездие Лира).