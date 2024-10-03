Челябинцы увидят комету с труднопроизносимым названием

Наблюдать за ней можно невооруженным глазом

Жители Челябинска и области вскоре станут свидетелями одного из самых красивых астрономических событий октября. С 12 числа на небе можно будет различить комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — одну из самых ярких за последние несколько лет, рассказали в Московском планетарии.

Наблюдать за кометой можно на вечернем небе, примерно с 18:30. Она пройдет между яркими звездами Спика и Арктур. Видно Цзыцзиньшань-ATLAS будет недолго, всего несколько минут.

Ожидается, что у C/2023 A3 будет виден красивый хвост: она пролетит мимо Солнца и облако из пыли и газа, окружающее ее ядро, сильно нагреется. Лед будет испаряться и улетучиваться в космос, унося с собой частицы пыли, которые вытянутся в яркий хвост.