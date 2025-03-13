Челябинцы увидят библейские монеты

Копии реликвий появились в Музее истории православия

В Музее православия Челябинска появились новые экспонаты — три монеты, которые упоминаются в Библии. Горожане смогут увидеть «лепту вдовы», «денарий кесаря» и «тирский шекель», передают в Челябинской епархии.

Все реликвии упоминаются в Священном Писании. Так, о «лепте вдовы» говорится в Евангелиях от Марка и Луки: бедная вдова положила в сокровищницу всего две лепты, но Иисус сказал ученикам, что женщина положила больше других, ведь отдала все, что имела. Монета «денарий кесаря» связана с крылатой фразой «Отдавайте кесарево кесарю, а Богу — Божие».

Еще одна монета, «тирский шекель», — один из сребреников, которые выплатили Иуде за предательство Иисуса.

Музей православия находится в цокольном этаже Свято-Симеоновского кафедрального собора на Кыштымской, 32. Здесь собрано более трехсот экспонатов: иконы, предметы церковной старины, плащаницы, старинные богослужебные книги XVIII—XIX веков, облачения, письма воспитанников духовного училища середины XIX века.