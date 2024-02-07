Челябинцы установили рекорд России, слепив за день две сотни снеговиков

Благотворительный флешмоб прошел 27 января в парке Гагарина

Оргкомитет акции «Снеговики-добряки» получил сертификат из Реестра рекордов России. В нем говорится, что во время флешмоба по лепке снеговиков, который прошел в Челябинске 27 января, была создана самая большая экспозиция снеговиков в России. Об этом сообщает уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова.

«В Год семьи участники флешмоба лепили целые семьи снеговиков. Мы направляли в Реестр фото- и видеоматериалы 220 снеговиков, которых изготовили участники флешмоба. Эксперты изучили каждого и дали заключение, что 174 из них полностью соответствуют требованиям экспозиции. Что ж, цифра 174 символическая для нашего региона», — замечает Евгения Майорова.





Напомним, флешмоб снеговиков в Челябинске проходит каждую зиму с 2019 года. Это финальная акция большого благотворительного проекта «Снеговики-добряки», во время которого жители и предприятия области дарят подарки тяжелобольным и оставшимся без родителей детям.