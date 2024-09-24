Челябинцы услышат джаз, исполненный на ситаре

Необычная композиция станет изюминкой фестиваля «Джаз на большом органе»

25 сентября в Челябинске стартует долгожданный фестиваль «Джаз на большом органе». Четыре дня подряд, до 28 сентября включительно, в Зале органной и камерной музыки «Родина» будет царить джаз.

Уникальный музыкальный фестиваль живет на Южном Урале с 2004 года. Каждый год программа фестиваля видоизменяется, организаторам есть чем удивить взыскательную публику. Изюминкой нынешнего, одиннадцатого по счету, фестиваля станет Субшри Джанардан, виртуозно владеющая древним индийским инструментом ситаром. Ее выступление запланировано на 26 сентября.

Открывать фестиваль приедут исполнители-виртуозы из Красноярска: органист Андрей Бардин, саксофонист Игорь Паращук и тромбонист Виталий Владимиров. 27 сентября на сцену поднимется уникальный музыкант Антон Котиков из Москвы, который удивит слушателей звучанием сразу трех инструментов: дудука, саксофона, флейты.





Завершится фестиваль 28 сентября фееричным гала-концертом, в котором примут участие сразу все гости джазового события. В первый и финальный день фестиваля вместе с гостями выступит и прославленный челябинский музыкант Владимир Хомяков. Звучание органа, джазовые вариации на этом инструменте будут сопровождать слушателей в каждый из фестивальных дней.

Напомним, идея проведения фестиваля принадлежит народному артисту РФ выдающемуся органисту Владимиру Хомякову. Он же является бессменным художественным руководителем проекта.

Фестиваль проводится при поддержке губернатора Челябинской области.