Челябинцы улетают с отдыха в ОАЭ самостоятельно из‑за закрытого неба над Ираном

Туроператоры после отмены рейсов размещают людей в отелях

Челябинские туристы самостоятельно покупают билеты для вылета из Объединенных Арабских Эмиратов. Там местные авиаперевозчики сообщили о переносе рейсов из-за закрытия воздушного пространства для гражданской авиации над Ираном после начала боевых действий с Израилем. В Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО) ИА «Первое областное» пояснили, что в этом случае расходы на перелет туроператор вряд ли компенсирует.

«Есть сложности с вылетом челябинцев из ОАЭ, поскольку местные авиакомпании сообщают о переносе рейсов на более поздние даты. Туроператоры размещают туристов в отелях, обеспечивают питанием. Наш коллега-юрист, работающий в сфере туризма, как раз в это время находится в ОАЭ по путевке. Сообщив нам о трудностях с вылетом, он принял решение самостоятельно приобрести билет на регулярный авиарейс. Для этого он обратился напрямую в авиакомпанию, где ему предоставили информацию о времени вылета и стоимости билетов. Сегодня он должен был вылететь из ОАЭ», — говорит руководитель ЧАТО Инна Лобода.

По ее словам, такая практика самостоятельного приобретения авиабилетов в случае переноса авиарейсов имеет место. При этом расходы, как правило, ложатся полностью на туристов. В настоящее время правительство РФ не сообщало об ограничении авиаперелетов над Ираном или запрете выезда туристов в этом направлении.

Уведомить туроператора о самостоятельном приобретении билетов на авиарейс можно, попросив компенсировать часть затрат, но по закону компании не обязаны нести эти расходы. В число их обязательств при переносе авиарейса входят размещение туристов в отеле и обеспечение их питанием.

«В ОАЭ сейчас не сезон для отдыха, там очень жарко. Обычно в этот период количество туров туда минимально. Пока о переносе сроков туров в ОАЭ от челябинских туристов информации не поступало. Последнее время выросла доля туристов, желающих путешествовать самостоятельно. В этом случае они должны осознавать все трудности, с которыми могут столкнуться из-за ограничений по вылету», — уточнила она.

Авиаперевозчики сейчас вынуждены облетать воздушное пространство Ирана, что увеличивает время полета на один-два часа. У широкофюзеляжных бортов есть ресурс для увеличения объемов топлива, а компании с узкофюзеляжным флотом принимают решение не лететь. Так, российские туристы не смогли своевременно вернуться домой после отдыха в ОАЭ, на Мальдивах и Шри-Ланке из-за отмены авиарейсов Air Arabia в Россию.

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 1:30 мск 17 июня.