Ювелирки на два миллиона вынесли челябинцы из салонов города

Полицейские задержали четверых из шести подозреваемых

В Челябинске местные жители ограбили пять ювелирных магазинов. В составе преступной группы было шесть человек, совместно они украли украшения на два миллиона рублей. На дело они выходили по два человека: один разбивал витрины и доставал украшения, второй же находился на входе в магазин и следил, чтобы оставались пути отступления.

«Следователями УМВД России по городу Челябинску в отношении шестерых местных жителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации („Грабеж“)», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Четверо из шести подозреваемых уже задержаны: трое в Челябинске, еще одного задержали в Перми. Всем им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Двоих подозреваемых продолжают разыскивать. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.