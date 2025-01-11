Челябинцы тратят на сувениры из отпуска в среднем 4 тыс. рублей

Чаще всего покупают символические подарки для родственников

Многие жители Челябинска, как и большинство россиян, привозят сувениры из отпуска. Чаще всего это магниты, футболки и другие предметы с изображением достопримечательностей города, а также местные продукты и аксессуары. При этом, как отметили эксперты сервиса «Авито Путешествия», почти все покупают их на подарок родственникам или друзьям и лишь малая часть путешественников — для себя.

Символические сувениры вроде магнитов, кружек, футболок и кепок покупают 75% опрошенных. 43% путешественников привозят местные продукты: сыр, шоколад, кофе, специи. Каждый третий отдает предпочтение украшениям и аксессуарам, в том числе бусам, серьгам, ремням, кошелькам. Столько же привозят из путешествия предметы для украшения интерьера. 23% опрошенных покупают косметику и парфюмерию, 22% — открытки, календари и прочую печатную продукцию.

«Интерес к приобретению сувениров выше у женщин, чем у мужчин — 65% против 52%. Почти три четверти опрошенных обращают внимание на уникальность сувениров, по 39% — на цену и практичность. Для 83% респондентов важно, чтобы покупки были связаны с местными культурой и традициями»,— отмечают эксперты.

В среднем жители Челябинска готовы потратить на сувениры около 4 тысяч рублей. Большинство — 30% — обычно тратят от тысячи до трех. 18% горожан выделяют на покупку сувениров до тысячи рублей и столько же опрошенных — до 10 тысяч. 6% респондентов затруднились ответить.

Большинство путешественников приобретает сувениры для своих родственников — таких 73%. Почти каждый второй покупает их для друзей, еще 29% — для вторых половинок. И лишь 14% респондентов отметили, что покупают сувениры для себя.

В опросе приняли участие 10 тысяч россиян старше 18 лет.